Hero acelera la emoción con la III edición de su promoción «Dale un SuperHero a tu vida»

La marca de motocicletas Hero anunció oficialmente el lanzamiento de la tercera edición de su reconocida promoción «Dale un SuperHero a tu vida«, una campaña que llega una vez más para premiar la confianza y preferencia de sus clientes nicaragüenses. Hero ofrecerá una nueva oportunidad para que los compradores de motocicletas participen en el sorteo de atractivos premios para el hogar y motocicletas Hero, consolidando su compromiso con las familias que han confiado en la marca durante estos años de presencia en el mercado nacional.

Hero lanza tercera edición de promoción que sorteará amueblados completos y motocicletas

La promoción estará activa del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2025, y durante ese período los clientes que adquieran cualquier modelo Hero podrán participar de forma sencilla a través del sitio web oficial de la marca. Durante la presentación a medios, Isaac Castro, jefe de marca de Hero, compartió los detalles de esta edición y destacó el entusiasmo con el que la empresa renueva esta iniciativa.

«Hoy me emociona estar aquí para presentarles la tercera edición de nuestra promoción ‘Dale un SuperHero a tu vida’, una iniciativa que nace del corazón de Hero y del enorme agradecimiento que sentimos hacia todos los nicaragüenses que han confiado en nosotros», aseguró Castro durante el evento de lanzamiento.

Isaac Castro, jefe de marca de Hero

En esta ocasión, Hero sorteará dos amueblados completos, equipados con artículos esenciales para el hogar, entre ellos una cama, cocina, refrigeradora, televisor, microondas, abanico, sofá, licuadora y lavadora. Cada uno de estos premios estará acompañado de una motocicleta Hero Hunk 125R y una super canasta navideña, configurando dos tandas de estos sensacionales premios que cambiarán la vida de los ganadores.

Hero Nicaragua premiará a clientes con amueblados y Hero Hunk 125R hasta diciembre

Para participar, los clientes solo deben comprar cualquier motocicleta Hero y registrar sus datos en el formulario habilitado en https://heromotos.com.ni. El registro requiere información básica como el nombre del propietario, número de cédula, datos de la factura y sucursal donde se efectuó la compra.

Además, con cada compra los clientes recibirán un volante informativo con el reglamento de la promoción y un código QR que facilita el acceso directo al formulario de inscripción. La promoción contará con dos sorteos oficiales, el primero programado para el 15 de noviembre y el segundo para el 15 de diciembre de 2025.

En cada evento se elegirá a un ganador que recibirá una motocicleta Hero y un amueblado completo, como reconocimiento a la confianza depositada en la marca que ha logrado posicionarse sólidamente en el mercado nicaragüense de motocicletas.

Compromiso empresarial con el progreso nicaragüense

«Desde que Hero llegó a Nicaragua, hemos tenido un compromiso muy claro: acompañar a las personas en su camino hacia el progreso. No solo fabricamos motocicletas; creamos herramientas que impulsan sueños, facilitan el trabajo y acercan a las familias. Por eso esta promoción es tan especial. Queremos que cada cliente que elige Hero sienta que también nosotros lo elegimos a él», expresó el Jefe de Marca.

Con presencia global y un firme compromiso con la innovación, calidad y sostenibilidad, Hero continúa fortaleciendo su liderazgo en el mercado de motocicletas. La promoción «Dale un SuperHero a tu vida» se consolida como una de las iniciativas más esperadas del año, reafirmando el vínculo entre la marca y sus clientes que han encontrado en las motocicletas Hero una solución confiable para su movilidad y desarrollo económico personal.