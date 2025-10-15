Estaciones UNO se une con Geely para ofrecer combustible gratis a nuevos compradores

Estaciones de Servicio UNO y la marca de vehículos Geely, distribuida por VELOSA, anunciaron una alianza estratégica que promete revolucionar la experiencia de conducción de los nicaragüenses, uniendo el rendimiento superior de los combustibles UNO con la tecnología y eficiencia de los vehículos Geely. Esta colaboración, presentada oficialmente ayer martes en Managua, representa un paso importante en el compromiso de ambas marcas por ofrecer productos de alta calidad que garanticen el máximo desempeño y protección de los motores modernos.

A través de esta alianza, los nuevos propietarios de los modelos GX3PRO, COOLRAY y CITYRAY recibirán beneficios exclusivos de bienvenida, que incluyen combustible gasolina PLUS 91 gratuito y kits especiales, como parte de una experiencia integral al adquirir su nuevo vehículo. Esta estrategia busca fortalecer la relación entre ambas marcas y ofrecer un valor agregado significativo a los consumidores nicaragüenses que opten por la marca china.

UNO se ha consolidado como una marca líder en combustibles en Nicaragua, reconocida por su enfoque en la innovación, la eficiencia y el cuidado del motor, ofreciendo productos formulados con tecnología Dynamax, que optimiza el rendimiento y la potencia del vehículo. Además, cuenta con el único combustible en Nicaragua con 91 octanos, Plus 91 con Dynamax+, diferenciándose significativamente de la competencia en el mercado nacional.

Por su parte, Geely, distribuida por VELOSA, se distingue por su compromiso con la movilidad inteligente, el diseño vanguardista y la tecnología de alto desempeño, brindando a los conductores vehículos seguros, confiables y con estándares internacionales de calidad que han posicionado a la marca china como una opción atractiva en el mercado automotriz nicaragüense.

«En UNO creemos en la importancia de trabajar con aliados que compartan nuestro compromiso con la calidad. Esta alianza con la marca Geely nos permite llevar el respaldo de nuestro combustible a más personas, garantizando no solo un mejor rendimiento de sus vehículos, sino también la confianza de que lo están cuidando desde el primer kilómetro», expresó Roger Castellón, Gerente de Ventas Retail de UNO Nicaragua.

Con esta alianza estratégica, Estaciones de Servicio UNO y Geely Nicaragua consolidan su propósito de brindar a los nicaragüenses una experiencia integral, basada en el desempeño, la eficiencia y la confianza, reafirmando su liderazgo y compromiso con la excelencia en el mercado nacional. Esta colaboración marca un precedente en el sector automotriz nicaragüense, donde la sinergia entre combustibles de alta calidad y vehículos modernos promete generar beneficios tangibles para los consumidores del país.