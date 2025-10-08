Emprendedores de dulcería tradicional se preparan para fiestas decembrinas

Emprendimientos de dulcería tradicional de todo el país participaron recientemente en una serie de intercambios de experiencias, como parte de su preparación estratégica para las fiestas decembrinas.

Emprendimientos de dulcería tradicional en Navidad

Estos encuentros tuvieron como objetivo principal fortalecer las capacidades de los artesanos del dulce, promoviendo el intercambio de Recetas tradicionales y novedosas, Técnicas de elaboración y Estrategias de empaque.

En los eventos se impulsó la diversificación de la oferta mediante el uso de ingredientes locales y se fomentó la creación de nuevas alianzas comerciales.

La iniciativa busca promover y valorizar los productos típicos que forman parte esencial de la identidad cultural y gastronómica del país, asegurando que estén listos para la temporada alta de fin de año.