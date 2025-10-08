Claro y Samsung lanzan en Nicaragua los revolucionarios Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 con tecnología plegable

Claro y Samsung trajeron a Nicaragua los nuevos Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7, dos dispositivos que marcan un nuevo estándar en innovación móvil para el mercado centroamericano. Esta alianza permite a los nicaragüenses disfrutar de la más reciente tecnología plegable, con equipos que fusionan diseño, inteligencia artificial y rendimiento de alto nivel, pensados especialmente para quienes buscan productividad y estilo en un solo dispositivo que se adapte a las necesidades del usuario moderno.

El Galaxy Z Fold7 redefine la experiencia multitarea con su pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas, procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy y cámara de 200 megapíxeles que ofrece calidad profesional. Su diseño combina elegancia y resistencia gracias a la bisagra Armor FlexHinge y la protección IP48 frente al agua y polvo, características que garantizan durabilidad en el uso diario.

Con funciones potenciadas por Galaxy AI, el nuevo Fold permite editar, traducir o redactar contenido con facilidad, mientras que su diseño ultradelgado y su desempeño fluido lo convierten en una herramienta ideal para trabajar, crear y disfrutar contenido en una pantalla de gran tamaño que se pliega para mayor portabilidad.

Galaxy Z Flip7 combina compactacidad y potencia

Por su parte, el Galaxy Z Flip7 ofrece una experiencia más compacta, sin renunciar al poder tecnológico. Su pantalla externa Flex Window de 4.1 pulgadas permite acceder a notificaciones, widgets y cámara sin desplegar el dispositivo, mientras que su pantalla principal de 6.9 pulgadas brinda imágenes vibrantes con brillo superior y fluidez de 120 Hz.

Equipado con un procesador Exynos 2500 y cámara dual de 50 megapíxeles, este modelo combina estilo, rendimiento y funcionalidad, ideal para quienes valoran la portabilidad, sin sacrificar la innovación tecnológica que caracteriza a los dispositivos Samsung más avanzados.

Inteligencia artificial integrada en ambos modelos

Ambos modelos integran funciones inteligentes impulsadas por Galaxy AI, que mejoran la experiencia del usuario con herramientas de fotografía avanzada, traducción instantánea, organización de tareas y edición creativa asistida que facilitan las actividades cotidianas y profesionales de los usuarios nicaragüenses.

Felipe Quesada, Regional Sales Manager de Samsung, comentó: «En Samsung creemos en romper los límites de lo posible. Hoy celebramos una nueva era de innovación con el lanzamiento de los Galaxy Z Fold7 y Z Flip7, dispositivos que redefinen la experiencia móvil y llevan el diseño, la potencia y la inteligencia artificial a otro nivel».

El ejecutivo de Samsung agregó: «Cada detalle ha sido pensado para acompañar el ritmo de vida de nuestros usuarios, ofreciendo tecnología de clase mundial, cámaras profesionales y un diseño más elegante y resistente que nunca. Con esta nueva generación de plegables, reafirmamos nuestro compromiso de seguir creando tecnología que transforma, conecta y eleva cada momento de la vida».

Con estos lanzamientos, Samsung y Claro acercan la era de la inteligencia móvil al día a día de las personas, brindando equipos capaces de aprender, adaptarse y facilitar cada momento de la experiencia digital.

Disponibilidad y opciones de financiamiento

Durante el lanzamiento, Kenneth Silva, Gerente de Mercadeo de Claro Nicaragua, expresó: «En Claro trabajamos para que nuestros clientes tengan acceso a lo mejor de la tecnología. Junto a Samsung, presentamos estos nuevos plegables que combinan potencia, diseño y conectividad, permitiendo disfrutar al máximo de la red más rápida y estable del país».

Los nuevos Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 estarán disponibles en los Centros de Atención al Cliente Claro y distribuidores autorizados, con opciones de financiamiento, promociones de lanzamiento y planes de datos diseñados para aprovechar al máximo su rendimiento 5G. Con esta alianza, Claro continúa innovando para conectar a los nicaragüenses con lo mejor de la tecnología móvil.