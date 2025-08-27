type here...
Buscar
24.7 C
Managua
miércoles, agosto 27, 2025
Económicas y Empresariales

Claro Nicaragua renueva alianza con Liga Primera de Fútbol

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Este martes, la empresa Claro Nicaragua renovó su alianza con Liga Primera, fortaleciendo así su compromiso con el fútbol y su proyección internacional.

Claro Nicaragua potencia el fútbol con nueva alianza
Claro Nicaragua potencia el fútbol con nueva alianza

“Claro, empresa líder en telecomunicaciones aseguró que esta alianza no solo busca ampliar la visibilidad del talento nicaragüense, sino también profesionalizar y expandir el deporte en el país” dijo Gilda Tinoco, gerente de comunicación de Claro.

Con esta renovación Claro refuerza su presencia como patrocinador oficial de Liga Primera, lo que representa un paso firme hacia el posicionamiento internacional del fútbol pinolero.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456