Claro Nicaragua renueva alianza con Liga Primera de Fútbol

Este martes, la empresa Claro Nicaragua renovó su alianza con Liga Primera, fortaleciendo así su compromiso con el fútbol y su proyección internacional.
“Claro, empresa líder en telecomunicaciones aseguró que esta alianza no solo busca ampliar la visibilidad del talento nicaragüense, sino también profesionalizar y expandir el deporte en el país” dijo Gilda Tinoco, gerente de comunicación de Claro.
Con esta renovación Claro refuerza su presencia como patrocinador oficial de Liga Primera, lo que representa un paso firme hacia el posicionamiento internacional del fútbol pinolero.