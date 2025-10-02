Claro Nicaragua lanza segunda edición de Premios Mujeres Disruptivas 2025 con enfoque en empoderamiento femenino

Claro Nicaragua, en alianza con la plataforma Disruptivas, presentó oficialmente la edición 2025 de los Premios Mujeres Disruptivas, un galardón que se realiza bajo el lema «Rompiendo barreras, inspirando sueños«.

Esta iniciativa, que se consolida en su segunda edición como el proyecto de cierre de año de Disruptivas, busca reconocer a mujeres nicaragüenses que se destacan por su capacidad de innovar, liderar y generar un impacto positivo en sus comunidades, mientras inspiran a nuevas generaciones a construir un futuro más inclusivo y con mayores oportunidades de desarrollo.

El evento contará con la participación especial de Tania Hurtado, reconocida conferencista internacional, quien expondrá el tema «Poder en escena: tu marca empieza por ti«. Su ponencia se enfocará en la importancia del autoliderazgo, la construcción de marca personal y el empoderamiento femenino dentro de los entornos profesionales y sociales, brindando herramientas prácticas para las asistentes.

Esta conferencia magistral representa uno de los momentos más esperados del evento, ya que aborda temas fundamentales para el desarrollo profesional de las mujeres en el actual contexto empresarial y social nicaragüense.

Gilda Tinoco, Gerente Regional de Relaciones Públicas y Sostenibilidad de Claro Centroamérica, expresó el firme compromiso de la empresa con este tipo de iniciativas: «Para Claro Nicaragua, apoyar el desarrollo de las mujeres es invertir en el futuro del país. Como empresa comprometida con el enfoque de género y el empoderamiento femenino, nos sumamos a este tipo de espacios que impulsan la igualdad de oportunidades».

Tinoco añadió que «Mujeres Disruptivas es una plataforma transformadora que reconoce el talento, la visión y la valentía de emprendedoras nicaragüenses, inspirando a toda una generación a seguir soñando en grande», destacando la importancia de visibilizar el liderazgo femenino en el país.

La plataforma ha logrado integrar a diversas empresas que apoyan activamente el desarrollo y la visibilización del talento femenino en Nicaragua. Entre las aliadas estratégicas de este año destacan organizaciones de diferentes sectores: AirPak (Western Union), AK Digital, Banco Atlántida, Bimbo, Flor de Caña, Gildan, Multimark, Farcosa, Pollo Rico, Ushas, Sólido y Consortium Legal, además de contar con el respaldo institucional de la Unión Europea.

Beneficios exclusivos para clientes de Claro Club

Como parte de los beneficios especiales para el público, Claro Club ofrecerá un descuento para la adquisición de entradas al evento. El precio regular es de 40 dólares, pero gracias a los beneficios de Claro Club, los clientes podrán adquirir sus entradas con un descuento de 10 dólares, pagando únicamente 30 dólares por boleto.

Esta promoción especial estará disponible hasta el 23 de octubre de 2025, según se confirma en la documentación oficial del evento, permitiendo que más personas puedan acceder a esta celebración del talento y liderazgo femenino nicaragüense.

Con este lanzamiento, Claro Nicaragua y Disruptivas invitan a la ciudadanía a sumarse a esta celebración del talento y liderazgo femenino que promete ser un espacio donde las mujeres nicaragüenses seguirán rompiendo barreras e inspirando sueños. El evento se posiciona como una plataforma fundamental para el networking y el intercambio de experiencias entre mujeres emprendedoras y líderes del país.