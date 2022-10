La protagonista de “Los Ángeles de Charlie”, Drew Berry, dio a conocer en una reciente entrevista que no “necesita” el sexo porque aprendió que la intimidad física no “significa” amor.

Drew Berry confiesa que no ha tenido sexo desde el 2016

La actriz explicó que desde que se separó de Will Kopelman, el padre de sus dos hijas, en 2016, “no ha podido tener una relación íntima”.

“Tuve el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza de los hijos, algo que no tenía muy claro al crecer y he tenido muchas curvas de aprendizaje en mi camino”, escribió en su publicación que compartió con sus fans.

“Tengo sentimientos muy diferentes sobre la intimidad que cuando crecía”, escribe la ex estrella infantil. “¡No tuve padres modelo a seguir y me relacioné con personas de maneras adultas desde una tierna edad! ¡Estaba buscando compañía! ¡Validación! ¡Emoción! ¡Placer! ¡Hedonismo! ¡Diversión! ¡Y aventuras!

Ahora, porque no puedo conseguir en la máquina del tiempo y cambiar mi historia, ahora elijo mirarla a través de una lente positiva, ¡y es que he vivido! Viví una vida muy rica y plena. Sin embargo, después de dos hijos y una separación de su padre que ha me hizo cauteloso, he tenido el placer de cambiar mi enfoque cuando se trata de amor por mí y mis dos hijas”.