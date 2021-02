Don Adán Hernández creador del «Grito del Bolo» celebra sus 104 años

Acompañado de familiares y amistades, don José Adán Hernández, creador del Grito del Bolo, celebró hoy lunes su cumpleaños número 104, en su natal comarca Las Lajas, del municipio de San Nicolás de Achuapa, en el departamento de León.

Al cumpleañero le entonaron temas de su autoría como “Mi Consentida”, “San Nicolás”, “La cumpleañera”, “La melindrosa” y “La rompe caite”, entre otras.

«Es un orgullo para toda la familia, somos cuatrocientos sesenta y ocho, entre nietos, bisnietos y tataranietos y también es un orgullo para los nicaragüenses, por eso este legado no se va a terminar porque si Dios nos permite seguiremos llevando su melodía a toda Nicaragua», dijo su nieta Bianka Gámez.

Desde los catorce años, José Adán Hernández empezó a tocar el violín. A esa corta edad, en 1931 creó la pieza «El Grito del Bolo».

«Es una melodía que no tenía letra. Yo solito empecé y me gustó. En ese tiempo la bailaban en la comarca. Me decían los que iban a bailar que le pusiera nombre a la música y como solo picados miraba que la bailaban bien alegres entonces así fue que le puse el nombre del Grito del Bolo», comentó don José Adán.

«En ese tiempo no pensaba que fuera hacerse tan famosa. Salía a tocar a las comarcas y nada más. Tiempo después unos señores querían robar la autoría. Eran amigos míos pero bandidos», recordó.

La música de don Adán Hernández la ha llevado junto a su familia y amigos a lugares como las casas de cultura de Managua, Jinotega, Granada y León.

Según La Gaceta, Diario Oficial, del 23 de octubre del 2006, en la categoría de fonograma aparece “que las obras de Adán Hernández Rocha referidas a San Nicolás de Achuapa: “El grito del bolo, La cumpleañera, La melindrosa, La rompe caite, La San Marqueña; es música norteña típica nicaragüense que ha sido interpretada por Felipe Urrutia ( q.e.p.d) y Gámez Delgadillo”.

Desde Tu Nueva Radio Ya le enviamos felicitaciones a don José Adán, deseando que el Señor lo bendiga y que siga cumpliendo muchos años más de feliz existencia rodeado de su inmensa familia.