Diriangén gana su segundo al hilo y brasileño Cae marca triplete en triunfo del Tren

Los Caciques del Diriangén han arrancado de manera perfecta el torneo clausura del futbol nicaragüense. Este fin de semana consiguieron su segunda victoria de manera consecutiva y lideran el campeonato, por su parte el brasileño Cae del Tren del Norte marco triplete.

Foto cortesía @Diriangen_FC

Los diriambinos derrotaron 2-1 a los universitarios de la Unan-Managua, los anotadores fueron los argentino Carlos Torres a los 15 del primer tiempo y Jonathan Pacheco al 51, por los universitarios descontó Anderson Treminio. Los Caciques van perfectos, dos partidos, dos victorias con cinco goles anotados y solamente un gol permitido.

El campeón nacional Real Estelí derroto 3-1 a Ocotal, los goles fueron marcados por el brasileño Douglas Cae al 26, 66 y 69. Los norteños llegaron a cuatro puntos. En otros resultados, el Walter Ferretti ganó 2-1 a Sébaco, Jalapa 1-1 Matagalpa y Managua F.C 2-2 Juventus.

La tabla de posiciones tiene a los Caciques del Diriangén como líderes con seis puntos, Real Estelí, Managua F.C y Walter Ferretti con cuatro unidades, Juventus y Jalapa dos unidades, Sébaco, Unan-Managua y Matagalpa con un punto y Ocotal no gana en dos desafíos.

La jornada tres se jugará así: Real Estelí ante Sébaco, la Unan-Managua chocará ante Jalapa, Walter Ferretti vs Managua F.C, los Indígenas de Matagalpa vs Juventus y Caciques del Diriangén vs Ocotal. Hasta el momento el brasileño Cae, es el único con tres goles en el arranque.