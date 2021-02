“Yo creo que me quiere matar, siempre me pega” con esas palabras José Pérez Escobar, de 35 años, denunció a su suegro Ángel Gutiérrez, de 50, quien contantemente lo agrede porque no lo quiere como yerno.

Diriambino denuncia a suegro que constantemente «le pega»

El denunciante relató que estaba en su casa ubicada en el barrio Roberto López, de Diriamba, Carazo, cuando llegó Ángel Gutiérrez supuestamente a visitar a su hija.

“Él estuvo ahí platicando con mi mujer, después empezó a tratarme y luego se me lazó encima” dijo Chepe Pérez quien a causa de la agresión terminó con los ojos morados.

Ambos involucrados fueron trasladados a la delegación policial de Diriamba donde alcanzaron una mediación para evitar una tragedia mayor entre suegro y yerno.