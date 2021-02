Diriambina se casara con venezolano 16 años menor que ella en Ya… Tu Boda 2021

“Para el amor no hay edad” cita una vieja frase que le cae como anillo al dedo a la diriambina Patricia Umaña Rodríguez, quien a pesar que es 16 años mayor que su novio venezolano, Ronardo Hernández Vásquez, lo convertirá en su esposo en nuestro magno evento “Ya Tu Boda 2021”.

Patricia Umaña actualmente tiene 39 años de edad y su Romeo 23, pero asegura que 16 años de diferencia no es nada, para el gran amor que ambos se tienen.

La enamorada aseguró que hace 2 años viajó a Panamá para visitar una prima y durante su estadía en la ciudad canalera, un amigo de la diversidad sexual la invitó a realizar compras a un centro comercial.

En el recorrido, el amigo de Patricia “le echó el ojo” a Ronardo Hernández y la tiró de carnada para conseguir el número de celular del venezolano para chatearla por WhatsApp.

Sin imaginarse lo que pasaría, Patricia Umaña se acercó a Ronardo Hernández quien con voz firme le contestó: “a mí no me gustan los gays… yo soy macho, a mí me gustan las mujeres… vos me gustás, que te parece si mejor vos me das tu número y chateamos los dos”.

A partir de ese día la nicaragüense y el venezolano pasaron enviándose mensajes durante tres meses y en la tercera salida Ronardo Hernández le declaró su amor a Patricia Umaña, quien sin pensarla tanto se lo trajo para la tierra de lagos y volcanes.

Actualmente la pareja alquila un cuarto en el barrio Andrés Castro, de Managua, y fue durante la visita a casa de un familiar en Masaya que los animaron a casarse en las Bodas Masivas de Tu Nueva Radio YA.

“Vamos a cumplir nuestro sueño de ser marido y mujer gracias a Radio YA” dijo Patricia Umaña quien trabaja como secretaria en un centro de salud de Managua.

Con rostro de enamorada, Patricia indicó que está muy ansiosa de que llegue el día de la boda para decirle “Si Acepto” al venezolano Ronardo Hernández, un hombre que le ha demostrado ser muy trabajador, primero en Panamá ganándose la vida como ayudante de construcción y ahora en Nicaragua, como panadero.

Patricia Rodríguez y el venezolano Ronardo Hernández Vásquez forman parte de las 344 parejas inscritas hasta hoy jueves en el evento oficial del Día de los Enamorados en toda Nicaragua, “Ya Tu Boda 2021”, edición número 18.