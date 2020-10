Diriambina denuncia a su pareja por amenazarla de muerte

“Ya no lo aguanto, me dijo que me va a matar y después se va a suicidar” expresó Liseth López Hernández, de 22 años, al denunciar a su pareja Eugenio Gamaliel Rugama Serrano, de 29, por los delitos de agresión y amenazas de muerte.

La perjudicada relató que el pasado primero de septiembre, estaba en su casa ubicada en el municipio de Diriamba, y como le dijo a Eugenio que dejara de beber guaro, este se le abalanzó encima y la estrelló contra una de las paredes de la casa.

Tras el hecho Eugenio Rugama se fue de la casa y el pasado sábado llegó a pedirle que lo perdonara, pero tardó más Liseth López en aceptarlo nuevamente en la vivienda, que él en volverla a sopapear y amenazarla de muerte.

Autoridades policiales investigan el paradero de Eugenio Rugama Serrano para que responda por los casos por lo que fue denunciado.