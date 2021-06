Diputado Wilfredo Navarro a TeleSUR: Nicaragüenses han demostrado su rechazo a conducta intervencionista y desestabilizadora

Los nicaragüenses han demostrado, en la más reciente encuesta de M&R, el rechazo a la conducta intervencionista y desestabilizadora promovida por los Estados Unidos y sus gobiernos aliados con ayuda de operadores locales, expuso a TeleSUR el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

El estudio, que recoge la voluntad de los nicaragüenses sobre el entorno internacional, arroja resultados que muestran que el 82.2 por ciento está de acuerdo con que se inicie un proceso legal para exigir el pago por daños ocasionados por EE.UU. en los años ochenta, indemnización que fue negada a cobrar por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Asimismo, el 76.2 por ciento de los consultados expresó que EE.UU. no tiene autoridad moral para exigir a otros países respeto al derecho internacional, siendo que ellos violan la norma constantemente.

El 83.7 por ciento de los entrevistados rechaza la imposición de sanciones porque son una conducta intervencionista en los asuntos internos de Nicaragua, mientras que el 85.4 por ciento considera que esas sanciones perjudican a la democracia y al pueblo.

Igualmente, el 75.2 por ciento desaprueba acciones desestabilizadoras de sectores opositores al Gobierno sandinista, con el propósito de promover sanciones.

En su enlace al medio de comunicación internacional, Navarro destacó que a pesar de estas agresiones, se vive paz y orden en el país, lo que es demostrado por la población con su actividad rutinaria.

“Eso demuestra la realidad de lo que se vive en Nicaragua en relación a lo que se dice hacia afuera y la encuesta refleja esa visión que tiene el nicaragüense que quiere trabajar, que quiere vivir en paz, el hecho de rechazar las sanciones, un 73 por ciento y un 80 por ciento las rechaza por desestabilizadoras, pues te reflejan el sentimiento que tiene el nicaragüense. El hecho de que los Estados Unidos nos esté agrediendo, desde el siglo antepasado y que aquí haya habido muchas intervenciones militares, los crímenes que se han cometido contra el pueblo de Nicaragua por las fuerzas norteamericanas, pues tienen un impacto en el sentimiento de los nicaragüenses contra todo lo que viene de los Estados Unidos y se mira con recelo”, dijo.

Al mismo tiempo recordó que el pueblo está consciente de la deuda moral y económica que tiene EE.UU. con Nicaragua por el daño que le ha causado.

¿A cuánto asciende la deuda de EE.UU. contra Nicaragua?

En tal sentido, mencionó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia por las agresiones contra Nicaragua, calculaba una deuda al país con un monto superior a los 17 mil millones de dólares.

“Si a eso lo traemos a valor presente, eso ya se duplicó y Nicaragua no ha perdido el derecho a exigirlo porque el gobierno plegado a los norteamericano de los Chamorro, de Violeta Chamorro, no hizo una presentación oficial del desistimiento, entonces la acción civil internacional está vigente y en cualquier momento Nicaragua puede asumir un juicio para demandar la indemnización ante un organismo internacional, en este caso en (la CIJ) La Haya, que fue la que dio la sentencia que condenó el ataque y la agresión que se estaba dando a Nicaragua”, aseguró.

Opinó además que desde la Asamblea Nacional se debe impulsar, apoyarlo, “y en cierta forma presionar” para iniciar un juicio en el que se demande esa indemnización.

“Y el pueblo lo quiere. 83, 85 por ciento de los nicaragüenses estamos de acuerdo que nos devuelvan algo de lo mucho que nos han robado y lo que han dañado a este país”, detalló.

Plan desestabilizador en año electoral

Navarro habló sobre el plan desestabilizador del país, que arrecia en este año electoral, el cual trae consigo una campaña mediática internacional promovida por Estados Unidos e impulsada por sus gobiernos aliados.

“Estamos hablando de la Unión Europea, algunos países, especialmente España y en América Latina los lacayos del imperialismo, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, que son países que adversan totalmente la forma de ser y la actuación de Nicaragua en el contexto internacional y por eso no nos extraña las actitudes de gobiernos como España, que reclama la libertad de presos en Nicaragua cuando no libera a los presos, a los patriotas que están demandando autonomía en Cataluña. No nos extraña que el Gobierno de Colombia esté promoviendo la defensa de los derechos humanos en Nicaragua cuando los están violando diariamente en Colombia, ante la vista y paciencia de organismos internacionales como la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo pasa con Chile y el mismo Estados Unidos, reclama presos políticos en Nicaragua, pero no libera a los pesos que tienen años de tener en las mazmorras de Guantánamo”, denunció.

El diputado expresó la claridad que existe en Nicaragua de la realidad, mientras se defiende la postura de nación firmemente y con el respaldo de países amigos como Venezuela, Rusia y China “que están conscientes de que nuestra lucha es justa y que necesariamente vamos a estar enfrentando una crisis pero que estamos con el pueblo y que resistiremos”, dijo recordando la historia de valentía contra las agresiones vividas en el país.

Acciones desestabilizadoras de sectores opositores

Respecto al rechazo casi total a las acciones desestabilizadoras, y de cara a las mismas, destacó la lucha del Gobierno por darle desarrollo y progreso al pueblo de Nicaragua.

“Aquí estamos reconstruyendo nuestro país desde el 2018 que se dio un intento de golpe fallido que prácticamente sacudió la estructura económica de Nicaragua, pero el Gobierno ha sabido sortear y estamos levantando los índices económicos y se está proyectando para este año que haya, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, que haya un crecimiento casi del 5% y eso es un esfuerzo monumental del pueblo”, afirmó.

A la par de esa dinámica, mencionó que se inauguran a diario obras de progreso, y citó el ejemplo de haber asumido el país con solo 2 mil kilómetros de carreteras pavimentadas y hoy se alcanzan casi los 5 mil kilómetros.

“Nosotros estamos tranquilos, estamos seguros porque contamos con el respaldo del pueblo, es una minoría que está siendo financiada por los Estados Unidos y se están enriqueciendo”, expresó.

Mencionó que las personas presas no tienen militancia partidaria, son gerentes y administradores de ONG financiadas por EE.UU. para desestabilizar el país.

“Y en cuanto que dicen que hay presos candidatos presidenciales, en Nicaragua el proceso electoral no hay llegado hasta el nombramiento de candidatos presidenciales, y a estos señores, a Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, ¿Qué partido los propuso? ¿Qué articulación política electoral tienen para tener esa vigencia y esa participación como candidatos? Son auto candidatos. Aquí dicen: Yo quiero ser candidato y hay que tomarlo ya como candidato, si eso es así aquí habrían seis millones de candidatos a la presidencia porque todos los nicaragüenses quieren ser presidentes, esa es la verdad”, concluyó.