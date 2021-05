La serie de Luis Miguel ha sacado a luz pública varios detalles de la vida íntima de los actores y de allegados al artista, en esta ocasión se habla del supuesto romance entre Diego Boneta y la hija del “Sol de México”, Michelle Salas.

Diego Boneta y Michelle Salas tuvieron “un romance” en la vida real

Michelle, nació fruto de la relación amorosa que el “Sol” mantuvo con la modelo Stephanie Salas en 1989.

La pareja se conoció en 2013 y entablaron una amistad en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde los dos residían. Entonces empezaron a mostrarse muy cercanos en público.

La pareja fue vista en un parque haciendo ejercicios frente al mar y asistiendo a algunos eventos.

“Michelle es una tipaza. Muy guapa, muy buena onda. La acabo de conocer allá (por Los Ángeles). Nos estamos conociendo, pero no me pela, espero me den tips”, confesó en aquel entonces.

Del otro lado, ella siempre optó por un perfil más reservado. Eludía toda pregunta acerca de Boneta y sonreía cuándo hacían alusión al romance.

Según las crónicas de aquellas épocas parecía que la relación iba para cosa seria, ya que hablaban incluso de que él visitaba joyerías en busca de un anillo.

Al final, aquel acercamiento no prosperó. Quedó como parte del pasado. Y ninguno de los dos se refirió más al tema. Hoy solo lo une el lazo con el cantante y la exitosa serie que reavivaron la vieja historia.