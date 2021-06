Diego Boneta enfrentará demanda por agredir a un actor de “Luis Miguel, la Serie”

Martín Bello, quien interpretó al tío “Tito”, en la serie Luis Miguel interpondrá una demanda en contra del actor Diego Boneta luego que supuestamente lo agredió durante las grabaciones de la serie.

Diego Boneta enfrentará demanda

La agresión habría ocurrido en febrero del 2020, según Martin de nacionalidad española.

Bello buscará una compensación económica por los gastos médicos que cubrió debido a las secuelas por las lesiones, moretones y contracturas que le dejó el actor mexicano.

“(Recibí los golpes) durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, narró a la publicación.

Martín también explicó que su personaje fue eliminado en la segunda temporada sin explicación aparente: “En la segunda parte de la historia, aparezco en el primer capítulo explicando lo que pasó con Marcela Basteri y, de repente, me cortaron el personaje porque se supone que yo continuaba en el proyecto”, detalló.

Martín narró que la escena en la que fue agredido estaba planteada en el guión como algo mucho más tranquilo, por lo tanto no consideró necesario utilizar un doble. Sin embargo, al momento de grabar, Diego lo golpeó y lo mandó en el hospital. La toma, según relató, se rodó alrededor de 10 veces.

Una vez que terminaron de grabar, el actor se dio cuenta de los moretones que tenía en el cuerpo y decidió dar aviso sobre lo que había sucedido. Sin embargo, no se tomó medida alguna.

“Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió eso yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso”. A la postre de las agresiones, el actor acudió al médico, quien a su vez recomendó que visitara a un ortopedista.