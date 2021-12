Detectan 44 contagios por COVID-19 en un crucero en Miami

Un total de 44 pasajeros del crucero Symphony of the Seas, de la empresa Royal Caribbean, dieron positivo a un examen por coronavirus justo antes de atracar en el puerto de Miami, Estados Unidos.

El barco había zarpado de Miami el pasado 11 de diciembre con 6,091 pasajeros, de los cuales el 95% tenían sus vacunas completas, para viajar durante un período de una semana.

Todos ellos eran asintomáticos o presentaban síntomas y fueron puestos en cuarentena y atendidas durante el viaje, según informó la compañía naviera que agregó que el 98% estaban vacunados.

Los viajes futuros del Symphony of the Seas no se van a ver afectados por lo ocurrido, según lo anunciado por la compañía.

Las empresas navieras que operan en Estados Unidos notificaron un total de 1,359 casos de COVID-19, uno de ellos mortal, entre el 26 de junio y el 21 de octubre de este año.