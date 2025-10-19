«Yo Corro por Ellas»: Nicaragua camina con esperanza contra el cáncer de mama

Con el objetivo de crear conciencia sobre la prevención y lucha contra el cáncer de mama, la mañana de este domingo, miles de nicaragüenses participaron de la caminata «Yo Corro por Ellas».

Yo Corro por Ellas: unidos contra el cáncer de mama

Desde la rotonda de Metrocentro, el Gobierno Sandinista a través del Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, hizo un llamado a la solidaridad, prevención y detección del cáncer de mama, afecta principalmente a las mujeres.

El doctor Carlos Sáenz, viceministro de salud, destacó las acciones del sistema de salud de Nicaragua para la prevención y detección temprana del cáncer de mama. “Hemos ampliado el número de mamógrafos en todo el territorio nacional, igual de equipos de ultrasonidos, para hacer ultrasonidos de mama y detectar tempranamente el cáncer”, destacó el doctor Sáenz.

A esta iniciativa también se unieron entidades del sector privado, que organizaron iniciativas en coordinación con el Ministerio de Salud para unir esfuerzos en esta tarea de prevención y cuido.

La actividad inició en punto de las 5 de la mañana, con una carrera ciclística en la que participaron hombres y mujeres, seguidamente, arrancó la Caminata rosa en la que los participantes vistieron camisas color rosa.

En el mundo, cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de solidarizarse con mujeres que conviven con esta enfermedad y para crear conciencia sobre la importancia de la prevención y su detección temprana.