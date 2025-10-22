Voluntarios japoneses invitan a jornada de limpieza en los alrededores de Metrocentro

Un grupo de voluntarios ambientales del JICA están invitado a las familias capitalinas a ser parte de la campaña «Vamos a limpiar en la ciudad y aprender del idioma japonés».

Voluntarios del JICA limpian la ciudad y promueven cultura

Taku Sakamoto, quien recién llegó a nuestro país, dijo que la actividad se desarrolla todos los sábados desde las 4:30 de la tarde en Carl’s Jr, de Metrocentro.

Detalló que junto a los participantes limpiaran los alrededores mientras de ese sector, además practicaran español y japonés para hacer nuevos amigos y tener nuevos aprendizajes.

El objetivo es promover el intercambio cultural entre Japón y Nicaragua para hacer un llamado a la conciencia de preservar nuestra madre tierra depositando la basura en su lugar, dijo por su parte Rio Sujimara, voluntario que esta por concluir su intercambio de dos años en nuestro país.

Estos jóvenes recientemente se hicieron virales al ser captados limpiando las gradas del Estadio Nacional de Fútbol durante el partido Nicaragua vs Haití.