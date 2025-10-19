Viral: Caponero es grabado cometiendo actos inapropiados contra menor en Las Brisas

A tremendo clavo se metió un caponero de más de 20 años al ser captado desde la cámara de un celular cuando romanceaba y manoseaba a una menor de edad de edad en el sector de Las Brisas, en Managua.

Caponero investigado por conducta inapropiada en Las Brisas

En el video se ve a la menor sentada en la caponera y el sujeto de pie frente a ella. De repente la toma de la cabeza y le da besos en la boca, luego le estira la camisa y seguidamente la manosea, a lo que ella no pone resistencia.

Y así, entre risas y pláticas continuó tocándo a la muchachita a plena luz del día, sin imaginarse que todo era captado en video.

En cuestión de minutos, el video se regó como pólvora encendida por las redes sociales, lo que ha desatado una lluvia de comentarios negativos contra el caponero por andarle calentado la oreja a una menor de edad.

Mientras, las autoridades de la Policía Nacional se disponen a investigar a fondo más sobre el caso.