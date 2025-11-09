Uno en la tumba y otro en el hospital, así terminó pleito de guaro en Malpaisillo

Cristhian Alberto Aguilar, de 35 años, murió la mañana de hoy domingo en el hospital Oscar Danilo Rosales, de León, horas después de ser apuñalado en el antebrazo derecho por Félix Calero Carballo, de 40 años.

Cristhian Alberto Aguilar, de 35 años

La mortal agresión ocurrió en horas de la madrugada en el barrio Cayetano Sánchez, en Malpaisillo, León, donde los involucrados ingerían licor.

En la bolenca, los involucrados discutieron por razones desconocidas, momento en que Cristhian le realizó una estocada en el abdomen a Félix, y este en su defensa, sacó una navaja y se la clavó en el antebrazo derecho a su víctima.

Por la gravedad de las lesiones, los afectados fueron transferidos de Malpaisillo al hospital de León donde Cristian murió a pesar de los cuidados médicos.

El ahora occiso era originario de la comarca San Gregorio, localizada en el municipio de Diriamba, departamento de Carazo.

Por este caso, Félix Calero es investigado por el delito de Homicidio, delito por el que tendrá que responder una vez que sea dado de alta.

