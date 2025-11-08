Un tornado deja al menos seis muertos y más de 400 heridos en el sur de Brasil
Los vientos han alcanzado velocidades de entre 180 y 250 kilómetros por hora y unas 1.000 personas han tenido que ser evacuadas
Un tornado acompañado de fuertes vientos y lluvias torrenciales ha azotado el estado de Paraná, en el sur de Brasil, causando la muerte de al menos seis personas. Los vientos del tornado han alcanzado velocidades de entre 180 y 250 kilómetros por hora.
La ciudad de Rio Bonito do Iguaçu ha sido la más afectada a última hora del viernes (hora local), y la agencia de defensa civil del estado ha informado de que más de la mitad de la zona urbana ha sufrido derrumbes de tejados y múltiples fallos estructurales. Asimismo, las carreteras ha quedado bloqueadas y las líneas eléctricas han sufrido daños.
🚨 ATENÇÃO IMAGENS DO MOMENTO EM QUE O TORNADO 🌪️ ATINGE A CIDADE DE RIO BONITO DO IGUAÇU.— Bruno Brezenski (@bbbrezenski) November 8, 2025
Até agora já foram identificados 9 mortos e 400 feridos, mais de 80% da cidade foi danificada, nesse que é sem dúvida o maior evento destrutivo de tornado da história do Brasil. pic.twitter.com/ZYxJ7A6CHL
Según las autoridades brasileñas, 437 personas han sido atendidas por heridas y unas 1.000 han tenido que ser evacuadas. La cercana ciudad de Guarapuava también se ha visto afectada.