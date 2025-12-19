Un muerto y varios lesionados deja como saldo vuelco de bus sin frenos en El Cuá, Jinotega

El ciudadano Deyvin Zeledón, de 36 años, murió la tarde de hoy viernes, al volcarse el bus placa MT 308 en el que viajaba como pasajero, en El Cuá, Jinotega.

En el hecho resultaron al menos 17 personas lesionadas, en ellas 8 de gravedad, trasladados al hospital de El Cuá.

LESIONADOS:

Entre los lesionados están doña Fátima Ortiz, de 68 años, con una herida abierta en la pierna derecha; y Delia Chavarría, de 68, con quemaduras por fricción.

Otros lesionados son Blanca López, de 38 años, con trauma de tórax; Becker Zeledón, de 37, con fracturas en las piernas y el brazo izquierdo, su condición de salud es delicada.

También resultaron afectadas Deysi Altamirano, de 23 años, con golpes en el rostro; Yasser Morales, de 18, con fracturas en el antebrazo derecho; y Oniel Blanco, de 18 años, con una herida en el cráneo que lo mantienen muy grave.

BUS SIN FRENOS

El bus involucrado en el accidente cubre la ruta El Cuá – Matagalpa y era conducido por José Antonio Mairena, de 69 años, quien precisó que a la unidad de transporte le fallaron los frenos.

Videos grabados por otros conductores capturaron el descenso del bus sin frenos por las curvas de la carretera y sus pasajeros gritando dentro de la unidad de transporte.

Varios de ellos abrieron la puerta trasera del bus y se lanzaron de la unidad, por lo cual en un intento por evitar la tragedia, el conductor se orilló a la vía y se estrelló contra un paredón de tierra.

A causa del impacto, el bus se volcó, sufriendo seros daños materiales en la carrocería.