Un fallecido y 2 lesionados deja colisión entre dos motos en Nueva Segovia

De forma inmediata murió Jeyner Ramón Ramos Sandrez, de 33 años, debido a las graves lesiones que sufrió al colisionar de frente la motocicleta placa NS 22-447 que conducía con otra cabra mecánica matrícula NS27-103 conducida por Imer Jared González Varela de 19 años.

El violento accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado, en la comarca El Corozo Cruz sin Brazo del municipio de Jalapa, Nueva Segovia, por donde Jeyner Ramos se desplazaba solo y en supuesto estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

Junto a Imer González, viajaba de pasajero en la motocicleta Bismarck Antonio López Reyes de 21 años, quien resultó lesionado, por lo que ambos fueron trasladados al hospital de la zona.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el infortunado de Jeyner Ramos Sandrez, habitaba en la comunidad El Corozo, donde se suscitó la fatalidad.