¡Un acto heroico! Abuelita ocupó su cuerpo para cubrir a su nieta durante explosión de pipa  

Como Alicia Matías Teodoro, fue identificada la señora que resultó con quemaduras en gran parte del cuerpo al cubrir a su nietecita de 2 años tras la explosión de una pipa, ocurrida en Iztapalapa, México.

Tras el siniestro, en redes sociales empezó a circular el video de una mujer caminado con graves lesiones provocadas por el fuego, mientras un hombre caminaba a su lado ayudándole a cargar a su nieta, una pequeña en pijama.

La mujer se encontraba al parecer en las inmediaciones del sitio en donde ocurrió ésta tragedia que ha cobrado decenas de lesionados y al menos 6 víctimas mortales.

La señora fue trasladada de emergencia a un hospital, en donde es atendida por las fuertes quemaduras que tuvo en todo el cuerpo luego de cubrir con el cuerpo a su nieta, quien también está hospitalizada en estos momentos.

«Soy hija de la señora Alicia Matías Teodoro, la señora que cubrió con su cuerpo a la menor de 2 años. Es una niña, se llama Zule y ahorita nos acaban de decir que está anestesiado todo su cuerpecito, pero tiene quemaduras en la cara, brazos y piernas», mencionó una de las higas de doña Alicia.

Mencionó que su madre trabaja como checadora en la zona, aunque no estaba directamente en el punto en donde ocurrió el accidente, las llamas de éste tuvieron gran alcance y llegaron hasta el sitio en donde la mujer se encontraba con la menor.

Además acotó que su madre tiene casi todo el cuerpo quemado y por el momento saben que sigue en terapia intensiva debido a la intensidad de las lesiones que le provocaron las llamas de la explosión.

La tarde del miércoles, una pipa de 49 mil 500 litros de Gas LP explotó en las inmediaciones del Puente de la Concordia, provocando una emergencia masiva y el colapso de la Calzada Ignacio Zaragoza.

El siniestro se originó cuando la pesada unidad volcó, desatando una explosión que resonó en toda la zona de Santa Martha.