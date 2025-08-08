Tu Nueva Radio YA te invita al cierre de las Fiestas Tradicionales de Managua

Este sábado 9 de agosto, en punto de las 4 de la tarde, La Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, romperá los fuegos en el barrio San José Oriental, con una corrida de toros y el baile de las tradicionales Vacas Culonas.

Fiestas en Managua: Toros, baile y mucha diversión

El cierre de las Fiestas Tradicionales de Managua continuará con el show y animación de William Martínez, conocido como Latín William y el staff de Tu Nueva Radio Ya.

Y para cerrar con broche de oro, todos a bailar, a sudar la gota gorda en la fiesta popular al ritmo de Dimensión Costeña y la banda Aldo Mac.

Ese mismo sábado 9 de agosto, Gutiérrez Producciones, Tu Nueva Radio Ya y el tradicionalista José María Barahona “Chema Pelón” invitan a los fieles devotos de Minguito a disfrutar de un ambiente de mucha alegría en la fiesta del Palo Lucio.

La Súper Líder del Dial ubicará dos tarimas para que los asistentes disfruten del show de Latín William, el staff de Tu Nueva Radio Ya, y de la presentación de los grupos musicales Zona Roja y Sonora Tropical de Ticuantepe.

Y el 10 de agosto, Tu Nueva Radio Ya, desde tempranito les llevara paso a paso el recorrido de Santo de Domingo de Guzmán que sale de su iglesia en el centro de la vieja Managua hacía su nicho en las Sierrita de Santo Domingo.

