Tromba marina sorprende a rivenses sobre el Lago Cocibolca

El hecho fue captado ayer en horas de la tarde cuando gran parte del país estaba bajo lluvia y la tromba se formó en las costas del lago Cocibolca, en la Isla de Ometepe, Rivas.

Tromba marina sorprende a Ometepe sobre el Lago Cocibolca

Desde distintos puntos los isleños dejaron grabadas las imágenes de la tromba sobre el Gran Lago de Nicaragua, el que duró unos 20 minutos, antes de disiparse sobre las mismas aguas del Cocibolca, sin causar ningún daño.

La tromba marina, es un fenómeno similar a un tornado, formado sobre el agua aunque sus vientos son menos fuertes y la misma se forma con el choque de aire cálido y húmedo sobre el agua y una corriente de aire frío arriba.

“Íbamos pasando y vimos algo sobre el lago. Saqué mi teléfono y tomé fotos y videos. Al principio nos asustamos, porque parecía como si algo se hubiera incendiado sobre el agua; parecía humo. No sabemos exactamente qué es, pero es muy raro que esto ocurra en el lago. Se mantuvo un rato y luego se fue disolviendo poco a poco”, indicó Kevin Argüello, poblador de Balgüe, en la isla de Ometepe.