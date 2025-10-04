Guarda de seguridad muere por disparo accidental en carretera nueva a León

Como Javier Alberto Rosales Maltez, 26 años, fue identificado el guarda de seguridad que perdió la vida supuestamente de manera accidental al dispararse el arma de su compañero Nolvin Calero Guevara, de 27 años.

El hecho ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera nueva a León, exactamente en la Colonia San José.

Javier Alberto conducía el microbús placas M 278-001 de la empresa cuando sucedió la tragedia, la bala entró en el pómulo derecho y le salió por la parte trasera de la cabeza

El infortunado era Jefe de dotación de Ultravalores de Nicaragua S. A.