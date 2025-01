Tragedia en La India: 40 personas fallecen en una estampida en Prayagraj

Al menos 40 personas perdieron la vida durante una estampida ocurrida en el marco del festival religioso Maha Kumbh, celebrado en la ciudad de Prayagraj, en el estado indio de Uttar Pradesh, según informó la agencia ‘Ani’ citando fuentes policiales.

Los fallecidos fueron trasladados a la morgue del hospital local, confirmó el medio.

El incidente tuvo lugar en las primeras horas del 29 de enero, cuando una multitud de peregrinos se congregaba para realizar un ritual de abluciones en el río sagrado.

El Maha Kumbh, un evento que se celebra cada 12 años, atrae a millones de devotos del hinduismo que se reúnen en las aguas sagradas para purificar sus almas.

Este año, el festival se lleva a cabo en Prayagraj, ciudad ubicada en la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, dos de los cursos de agua más venerados en la tradición hindú.

Se estima que, durante los 45 días que dura el evento, alrededor de 450 millones de personas participarán en las diversas ceremonias y rituales.

El Maha Kumbh no solo es una de las mayores congregaciones religiosas del mundo, sino que también forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, lo que subraya su importancia cultural y espiritual a nivel global.

Sin embargo, la magnitud del evento, que reúne a una cantidad masiva de personas en un espacio reducido, plantea desafíos logísticos y de seguridad considerables.

#Prayagraj, UP : Multiple casualties feared after a stampede broke out at the Sangam on Wednesday January 29 amid the ongoing Maha Kumbh.



Officials yet to confirm the death count. pic.twitter.com/0oBpcNLGec