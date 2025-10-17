Trabajadores de camión distribuidor son salvados de morir arrastrados por corrientes en Pochocuape

Los jóvenes Samuel Francisco Hernández Bonilla, de 23 años, y Eliel Alexander Cardoza Reyes, de 18, fueron salvados de morir ahogados la tarde de ayer jueves cuando el camión en que viajaban fue arrastrado por las fuertes corrientes en el sector conocido como El Jobo, Distrito III de Managua.

La emergencia fue atendida por los Bomberos Unidos de la terminal de buses de la ruta 123 dos cuadras al Sur, en el puente Pochocuape, por donde los dos jóvenes se movilizaban a bordo del camión blanco, placas M-413-155, cargado de bebidas gaseosas, cuando fueron arrastrados por las aguas.

Los rescatados dijeron que andaban distribuyendo productos de la empresa Big Cola y creyendo que podrían cruzar sin dificultad, Samuel se aventuró y las corrientes arrastraron el camión, siendo salvados por los Bomberos quienes los sacaron chineados utilizando sus técnicas con cuerdas.

Igualmente, el conductor de un bus puso en riesgo la vida de sus pasajeros, ayer al circular contra la fuerte corriente en el kilómetro 10.5 de la carretera a Masaya.

Por otra parte, la lluvia y los fuertes vientos de ayer provocaron otras emergencias en la capital como fue la caída de un frondoso árbol en el sector de Los Bares del Mercado Mayoreo, en Managua.

El árbol cayó sobre dos vehículos que estaban estacionados a un lado de los tramos dejando severos daños, por lo que personal de la alcaldía se encargó de cortas las ramas.

Igual situación ocurrió en Villa Fontana, donde un árbol se desplomó y sus ramas quebraron el vidrio trasero y dejaron severos daños en el techo de un vehículo color blanco.

Los Bomberos Unidos llamaron a la población a extremar precauciones y evitar tragedias, durante el invierno tiempo en que aumentan los cortocircuitos, los accidentes de tránsito, las personas arrastradas por corrientes y la caída de árboles.

Una de las tragedias más reciente fue la de una niña de 13 años, arrastrada por las fuertes lluvias en la colonia Batahola Sur, en Managua, por lo que las autoridades recordaron a la población la importancia de tomar medidas preventivas.

“Lastimosamente, en este tipo de casos es muy difícil que una persona arrastrada por las corrientes sobreviva”, expresó el capitán Óscar Robleto, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quien insistió en que no se debe intentar cruzar cauces, ríos o calles inundadas, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de lluvia.