Tormenta tropical Melissa se intensificará en el mar Caribe

Por Silvana Jarquin
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La tormenta tropical Melissa, que actualmente azota el mar Caribe, podría convertirse en huracán el fin de semana o a principios de la próxima semana, amenazando especialmente a Haití.

Melissa se está reorganizando y se espera que comience a intensificarse pronto. Se esperan fuertes lluvias e inundaciones potencialmente mortales en partes de La Española y Jamaica durante el fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La tormenta tropical se encontraba el miércoles 495 km al sur-suroeste de territorio haitiano y se desplazaba a una velocidad de 11 km/h en dirección oeste-noroeste. La agencia estadounidense precisó que su trayectoria sigue siendo incierta y que sus vientos máximos sostenidos alcanzan unos 80 km/h.

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