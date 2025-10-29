Sujeto con chaleco fluorescente roba prendas en joyería de Estelí, valoradas en 183 mil córdobas

Los dueños de una joyería ubicada sobre la avenida central de la ciudad Estelí, están buscando pistas que lleven a identificar y localizar a un delincuente que se le metió a su negocio y sustrajo numerosas prendas de valor.

Robo en joyería de Estelí: buscan al ladrón fugitivo

El suceso ocurrió en horas de la madrugada de ayer martes 28 de octubre en la joyería ubicada de textiles Kanaan 20 varas al oeste.

Antes de meterse a robar, el delincuente portaba un chaleco fluorescente color naranja, el cual dejó tirado dentro de la joyería.

Según los propietarios de la joyería, el sujeto se llevó cadenas, anillos de oro, plata, relojes y carteras de marca y un casco de motocicleta que utilizó como bolso para llevarse los objetos valorados en más de 183 mil córdobas.

Tras interponer la formal denuncia, los dueños del negocio solicitaron apoyo a la población para identificar al ladrón y recuperar las prendas robadas.

Pidieron que si alguien les llega a ofrecer prendas de oro y plata que por favor comuniquen la información al número celular 8726-9444 o a la delegación policial.