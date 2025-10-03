Sube a 51 cifra de fallecidos por tifón Bualoi, en Vietnam



El devastador paso del tifón Bualoi por el centro de Vietnam ha dejado un saldo de 51 personas fallecidas, según los más recientes informes de las autoridades.

Según las autoridades, también se contabilizan 14 desaparecidos y 164 heridos, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de rescate en distintas provincias.

Asimismo, reportaron cuantiosos daños en viviendas y servicios básicos: 349 casas quedaron totalmente destruidas, más de 172.000 sufrieron daños en sus techos y al menos 1.000 escuelas resultaron afectadas.

Además, carreteras, líneas eléctricas y redes de telecomunicaciones quedaron dañadas, lo que ocasionó prolongados cortes de energía y fallas en la conectividad móvil.

El sector agrícola también fue duramente golpeado. Alrededor de 90 mil hectáreas de arroz y otros cultivos quedaron devastadas, mientras que unas 17 mil hectáreas de criaderos de peces fueron inundadas. Los primeros cálculos sitúan las pérdidas económicas en torno a 601 millones de dólares.