«Somos un pueblo fuerte que defiende la paz y la soberanía», afirma copresidenta Rosario Murillo

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, resaltó el compromiso del pueblo y de las instituciones nicaragüenses con la defensa de la paz, la soberanía y la seguridad ciudadana.

«Cuánto orgullo, cuánta bendición. ¡Qué fuerte que somos! Que somos capaces de entender, de amar y de defender la paz», exclamó la Copresidenta de Nicaragua.

Destacó que «la paz que nos da seguridad, la paz que nos da soberanía, la paz que nos da prosperidad. Trabajando avanzamos».

«Yo quiero saludar de manera especial a cada Policía, mujer y varón, que trabajan sin descanso para servir a nuestro pueblo, a los Policías Voluntarios que están en todas partes contribuyendo a fortalecer la seguridad», dijo.

«Y qué afortunados que somos, bendecidos, prosperados y victoriosos, porque tenemos paz y tenemos servidores de la paz que nuestro pueblo merece», subrayó la Compañera Rosario Murillo.

Enfatizó que el pueblo nicaragüense ha «dado la vida a lo largo de siglos, defendiendo lo que es nuestro, nuestra tierra, nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestro decoro nacional, y nos sentimos honrados de poder trabajar con esperanza, gracias a que somos servidores de la paz que Cristo Jesús nos ha dado. Paz y bien. Amor y Paz».

Indicó que «Como pueblo de fe y esperanza, vamos adelante. Y otra vez el abrazo, el reconocimiento, honor y gloria a todos nuestros policías, a los que están en este plano de vida, a los que pasaron a otro plano de vida dando todo por amor. Gracias a Dios, gracias al Padre Celestial tenemos la bendición de ser un pueblo fuerte, vigoroso, amoroso y un pueblo que no se vende, ni se rinde jamás».

«Vamos adelante y mañana vamos a estar en este desfile que es unidad, fortaleza, fuerza y victorias. Dios nos siga premiando con esta calidad humana que tenemos los servidores del pueblo. Abrazos grandes a todas las familias, a las familias de los Policías en especial. Abrazos grandes a todas las familias de los soldados de nuestro Ejército», mencionó.

«Somos seguridad soberana y seguridad ciudadana porque nuestras instituciones son del pueblo y sirven a nuestro pueblo. Abrazos grandes», finalizó la Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua.