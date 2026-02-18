Sismo de 4.7 pone en alerta a pobladores en departamentos del Pacífico de Nicaragua

Un sismo con magnitud 4.6 grados en la escala abierta de Richter fue sentido la noche de este miércoles en varios departamentos del Pacifico de Nicaragua.

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 9 de la noche con una profundidad de 48 kilómetros, y su epicentro fue a 22 kilómetros al Suroeste de El Astillero, en el departamento de Rivas.

El INETER detalló que el movimiento telúrico estuvo relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Cocos y Caribe.

El fenómeno natural fue reportado a la Super Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, por cientos de nuestros oyentes, que nos enviaron mensajes a través de nuestra línea WhatsApp 8711-0456.