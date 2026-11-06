Sigue en estado crítico niño de 7 años atropellado por motociclista en Bonanza
En estado crítico fue trasladado al Hospital Sandino Nuevo Amanecer, de Puerto Cabezas, el niño Justin Eldo McKenzi Hernández, de 7 años, quien resultó gravemente lesionado al ser atropellado por un motociclista en Bonanza, Triángulo Minero, la mañana de ayer jueves.
Inicialmente, el pequeño fue llevado al hospital Esteban Jean Serrano, de Bonanza, pero debido a complicaciones causadas por el trauma craneal severo que sufrió, fue trasladado al centro asistencial de Bilwi donde fue intervenido quirúrgicamente y su estado es sumamente delicado.
Cazadores de noticias informaron que el niño Justin Eldo McKenzi iba caminando a orillas de la vía en la comunidad de Sakalwas, a cinco kilómetros al norte del casco urbano de Bonanza, cuando fue impactado por una moto Pulsar color rojo conducida por Adonis Enrique Urbina Pérez, de 20 años.
Al momento del accidente, el motorizado manejaba a exceso de velocidad, sin casco protector y sin licencia de conducir. Agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al sitio a realizar las investigaciones para determinar la circunstancias en que ocurrió el percance vial.