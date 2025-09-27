Señora muere víctima de ataque de abejas, en San Juan de Limay, Estelí

En el hospital Monseñor Julio César Videla, de Pueblo Nuevo, Estelí, falleció la señora Griselda María López Benavides, de 71 años de edad, a causa de los múltiples piquetes de abejas.

Pobladores de la zona informaron que doña Griselda estaba en la propiedad de un familiar en la comunidad Los Llanos número Uno, localizada a 17 kilómetros al oeste de San Juan de Limay, cuando fue atacada por los insectos.

Los parientes de doña Griselda la rescataron y llevaron de inmediato al centro asistencial donde falleció a causa del shock anafiláctico provocado por los numerosos aguijonazos.

Miembros de los Bomberos Unidos fueron llamados al lugar y lograron exterminar las abejas, evitando que fueran afectados los demás miembros de la familia de doña Griselda María López Benavides.