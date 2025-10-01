Señora fallece después que autobús de transporte colectivo le destrozó pierna cerca del Madroño, en Managua

En el Hospital Alemán Nicaragüense se rindió ante la muerte la señora María Elsa Núñez Acosta, de 67 años, quien resultó con su pierna izquierda destrozada al pasarle la llanta delantera derecha de un bus de la ruta 101 de los semáforos del Restaurante El Madroño una cuadra abajo, frente a Villa Venezuela, Distrito VII de Managua.

Accidente de bus en Managua causa trágica muerte

El hecho ocurrió la tarde del lunes cuando doña María Núñez regresaba del colegio Inmaculada Concepción de traer a dos nietos de 6 y 7 años, y al tratar de cruzar la calle por la parte delantera del bus, el conductor no la miró, la atropelló y su pierna izquierda quedó bajo la llanta.

Al momento del accidente, doña Elsa se dirigía hacia el Reparto López, y al cruzar por delante, el bus la golpeó y quedó debajo de la rueda delantera, y ahí es donde la fregó, llevaba la pierna prácticamente cercenada, dijo Esteban Aguilar, testigo del accidente.

La señora Núñez Acosta fue llevada al hospital Alemán Nicaragüense donde se trataría de salvarle su miembro inferior ya que sufrió fractura expuesta, sin embargo, falleció a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

