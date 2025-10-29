Se cumplen 27 años del deslave del Volcán Casita, una de las tragedias más dolorosas de Nicaragua

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo destacó que este jueves se conmemoran 27 años del deslave del volcán Casita en Posoltega, Chinandega, una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente del país.

Tragedia en el Volcán Casita de Nicaragua 1998

Durante su mensaje a las familias este miércoles, Rosario recordó con admiración a Felícita Zeledón, entonces alcaldesa de Posoltega, a quien calificó como una mujer valiente y heroica, que se enfrentó al gobierno de turno para exigir atención ante la emergencia que cobró la vida de miles de nicaragüenses.

La Copresidenta informó que en este sentido se desarrollará un programa conmemorativo y actividades de capacitación impulsadas por el doctor Guillermo González, en homenaje a Felícita y a todas las familias afectadas.

Felícita Zeledón

Rosario destacó que, de cada evento trágico, el pueblo nicaragüense aprende y avanza unido para proteger la vida, reafirmando que “aquí el pueblo es presidente”.

