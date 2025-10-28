Repatrian a Nicaragua cuerpo de estilista ultimado durante una fiesta en Costa Rica

La mañana de este martes fue trasladado a Nicaragua el cuerpo del pinolero Juan Daniel Estrada Hernández, de 28 años, quien fue ultimado en Costa Rica, la noche del domingo.

Juan Daniel Estrada Hernández, de 28 años

Estrada Hernández era originario de Nindirí, Masaya, y perdió la vida al ser agredido con un cuchillo durante una reunión festiva realizada en una casa de Guararí de Heredia, en donde también resultó herida una mujer.

El compatriota era conocido cariñosamente como Danny y tenía varios años de habitar en el vecino país del sur, en donde se ganaba la vida laborando como estilista en residencial Santa Cristina de Heredia.

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica continúa investigando la agresión mortal por la cual detuvo a varias personas para determinar en qué circunstancias sucedió el crimen.

El cuerpo de “Danny” fue repatriado luego de que su familia realizó las gestiones pertinentes desde ayer lunes.

Su vela se realizará esta noche en la casa de habitación de su abuelita que sita del Instituto UTR cuadra y media al Oeste, en Nindirí.

Al velorio invitan su mamá Nora del Carmen Hernández Cerrato, su abuelita Marina Rostrán, su hermana Ninoska Hernández, su sobrino, tíos, primos y demás familiares.

Sus funerales serán efectuados mañana miércoles a las 2:00 de la tarde. Por su asistencia y oraciones, la familia doliente estará eternamente agradecida.

