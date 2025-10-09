Recuperan cuerpo de segundo leonés ahogado mientras celebraban cumpleaños en Poneloya

A las 10 de la noche de ayer fue encontrado el cuerpo del señor Moisés de Jesús Luna Reyes, de 41 años, quien la mañana del martes se ahogó en el balneario de Poneloya, departamento de León.

El hallazgo fue hecho en las costas de Las Peñitas, balneario vecino a Poneloya, en el municipio de León.

Ayer temprano también fue recuperado el cadáver de Darwin Israel Martínez Luna, de 23 años, quien junto a su tío fueron arrastrados por las olas a las profundidades marinas cuando se bañaban en Poneloya.

Debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos de tío y sobrino, su familia les dio cristiana sepultura de forma inmediata.

La tragedia ocurrió cuando tío y sobrino llegaron al balneario de Poneloya, desde la comarca Sabana Grande, en El Sauce, a celebrar el cumpleaños de una adolescente.

Cuando se bañaban junto a Bryan José Luna Roque, de 17 años, y otra persona más, tres de ellos fueron arrastrados por una fuerte ola.

El jovencito Bryan Luna fue rescatado con vida por personas que estaban en el lugar, en tanto Moisés y Darwin murieron arrastrados por el mar.