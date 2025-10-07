Recién nacido sobrevive tras ser lanzado dentro de un saco en Boaco

Vivo de milagro se encuentra un bebé de pocas horas de nacido quien fue encontrado botado dentro de un saco MACEN en unos matorrales, a orillas de una quebrada, cerca de la escuela de San Isidro, en el municipio de Boaco.

Milagro en Boaco: bebé recién nacido hallado con vida

El hecho fue descubierto por miembros de una familia quienes al pasar por el sitio en sus quehaceres cotidianos escucharon un llanto débil, y creyendo que se trataba de un animalito, abrieron el saco y observaron a la criatura.

Rápidamente los pobladores lo cargaron en brazos y lo llevaron a una casa cercana donde lo bañaron y abrigaron para luego dar aviso a la policía y Cruz Blanca que trasladó al bebé al hospital José Nieborowski, en Boaco.

“Pensamos que era un animalito, pero al mirar bien vimos que era un bebé. Lo sacamos, lo bañamos y lo abrigamos para que no siguiera temblando”, dijo una de las personas que hizo el hallazgo.

La policía ahora busca a la desnaturalizada madre que dejó abandonado al fruto de su vientre que Gracias a Dios se encuentra en buen estado de salud en sala de Neonatología, del centro asistencial boaqueño.

Los lugareños sospechan de una adolescente quien presuntamente llegó a la zona a dar a luz y dejó al bebé abandonado, versión que también es indagada por la policía.

