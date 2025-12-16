Recaudan 14,700 dólares en dos días para repatriar a doctora chinandegana fallecida en Miami

La repatriación hacia Nicaragua del cuerpo de la doctora chinandegana Helen Garay es casi un hecho, gracias a las donaciones que han hecho cientos de personas en la pagina de GOFUNDME, en donde la meta es 20 mil dólares, y en 2 días ya han recaudado 14 mil 700.

Helen Garay

La doctora Garay fue hallada muerta el domingo dentro de un congelador, también conocido como cuarto frio, en una tienda de conveniencia en Miami, Estados Unidos, hecho que es investigado por la policía gringa, como una muerte accidental y no un crimen.

Helen Garay, de 32 años, andaba en Miami visitando a su padre y le tocaba regresar a Nicaragua el lunes, sin embargo, por causas desconocidas entró el sábado por la noche a la tienda, y sin que nadie la viera se metió en el congelador, en donde fue hallada muerta al día siguiente por personal de la tienda.

La chinandegana era madre de 2 hijos, y era reconocida como una excelente anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas.

Los 20 mil dólares que su familia está recogiendo a través de Gofundme, son para cubrir los costos de repatriación, transporte y servicios funerarios, faltando ya menos de 4 mil, por lo que su cuerpo podría ser repatriado el próximo fin de semana a su natal Chinandega.