domingo, agosto 10, 2025
Quinceañera pierde la vida al accidentarse en motocicleta en Achuapa

Por Jhonny Martínez
Estefany Priscila López González, de 15 años, murió hoy domingo, al accidentarse en motocicleta en el kilómetro 206 de la carretera Achuapa – San Juan de Limay, en el departamento de León.

Al momento de la fatalidad, Estefany Priscila conducía la moto placa ES 19-074 en la que llevaba como pasajera a su hermana Massiel López González, de 18 años, quien resultó lesionada.

Por la cercanía, el cuerpo de la víctima y su hermana lesionada fueron trasladadas al hospital Uriel Morales Argüello, de San Juan de Limay.

Autoridades de tránsito investigan las causas que provocaron el fatídico accidente.
