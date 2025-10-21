Presunto indigente muere arrollado por autobús en Managua

Un ciudadano de identidad desconocida falleció al ser arrollado por un bus que cubre la ruta 266, frente a la Aduana del Aeropuerto Augusto C Sandino, en el kilómetro 10 de la carretera Panamericana Norte, en Managua.

Tragedia en la Panamericana Norte: muere peatón arrollado

La tragedia vial ocurrió la mañana de hoy miércoles cuando el infortunado cruzaba la vía y fue golpeado por la unidad de transporte con la parte frontal derecha.

Walter Mauricio Picado Ríos, de 35 años, conductor del bus placas M 4185, dijo que la víctima se cruzó la vía sin darle tiempo de esquivarlo, ocurriendo la desgracia.

El desventurado tenía unos 50 años, pelo negro, tez morena y vestía una camisa camufle verde, pantalón oscuro y calzaba chinelas color crema.

Su cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal, en espera de ser identificado y reclamado por los suyos.