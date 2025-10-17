El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy a RT por su 20º aniversario, rescatando la importancia de la verdad en el panorama mediático internacional durante una ceremonia oficial celebrada en el Teatro Bolshói de Moscú. El mandatario ruso aprovechó la ocasión para reconocer públicamente el trabajo desarrollado por esta cadena de noticias que se ha consolidado como una de las más influyentes del planeta, alcanzando semanalmente una audiencia global de millones de personas en todo el mundo.

El presidente ruso Vladimir Putin felicita oficialmente a RT por su 20º aniversario y destaca su compromiso con la defensa de la verdad

«Les deseo un desarrollo continuo, la búsqueda de nuevos formatos y nuevos temas en la feroz batalla por las mentes y los corazones de las personas», declaró el mandatario ruso durante la ceremonia en honor a RT, donde estuvieron presentes no solo políticos rusos y trabajadores del medio, sino también delegaciones extranjeras que participaron del evento conmemorativo.

«Para ganar esta batalla, es necesario continuar utilizando su arma estratégica secreta de alta precisión de alcance intercontinental: la verdad«, continuó Putin en su discurso oficial, enfatizando el papel fundamental que juega la información veraz en el contexto mediático mundial actual.

Reconocimiento por valentía y perseverancia profesional

En ese sentido, el líder ruso agradeció a RT por defender «la verdad con valentía y perseverancia» durante sus dos décadas de operaciones. «Mucho ha sucedido en los medios en los últimos 20 años: toda una era. RT ha evolucionado de una idea a una marca global reconocida mundialmente. Agradezco a su equipo enérgico, creativo y unido por su alto nivel de profesionalismo, su dedicación a su profesión y su deber, y por su valiente, desinteresada y persistente defensa de la verdad en el espacio informativo global«, expresó el presidente durante su intervención.

Putin señaló que RT se enfrentaba a una tarea difícil: llevar sus operaciones a un nivel cualitativamente nuevo, pero el canal «tuvo un éxito brillante» y millones de personas en todo el mundo confiaron en RT, mientras que sus competidores comenzaron a «envidiarlo y, a veces, a temerlo». «Esto es una señal de que el canal va un paso por delante», subrayó el mandatario ruso durante su discurso en el prestigioso teatro moscovita.

Desde su lanzamiento en 2005, RT se ha consolidado como una de las cadenas de noticias internacionales más influyentes del planeta, alcanzando cada semana una audiencia global de millones de personas que siguen su programación y contenidos informativos a través de diversas plataformas y en múltiples idiomas.