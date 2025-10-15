Policía Nacional esclarece, en tiempo récord, crimen de jovencito en parque de Bluefields

Con la captura inmediata de un adolescente de 15 años y un joven de 22, la Policía Nacional esclareció el crimen de Luis Francisco Flores González, de 18 años, ocurrido ayer martes en el Parque Reyes, de Bluefields, Caribe Sur.

Luis Francisco Flores González, de 18 años

Luego que el joven recibió dos estocadas al ser alcanzado por los sujetos que lo perseguían desde el barrio Ricardo Morales, las fuerzas policiales al mando del Comisionado General Luis Valle Corea, iniciaron un operativo de captura.

Aunque el herido fue auxiliado de inmediato por personas que estaban en el parque, falleció en el trayecto hacia el hospital doctor Ernesto Sequeira Blanco debido a que una de las cuchilladas la recibió en la tetilla izquierda.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, ambos detenidos confesaron su participación en el cobarde ataque y revelaron que fue motivado por rencillas personales con el joven Flores González.

Luis Francisco Flores González estudiaba en una universidad de Managua, y al momento de su muerte se encontraba pasando vacaciones en Bluefields, en casa de su papá Francisco Flores.

Los sospechosos fueron remitidos a las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.