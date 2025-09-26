Policía Nacional desarrolla Desfile “Unidad, Fuerza y Victorias” en celebración de los 46 años de su fundación

El Copresidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y la Copresidenta Compañera Rosario Murillo, participan en el Desfile Policial “Unidad, Fuerza y Victorias”, en saludo al 46 aniversario de fundación de la Policía Nacional, celebrado en la Avenida de Bolívar a Chávez, de Managua.

El desfile también lo presiden el Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz y el Comisionado General Juan Victoriano Ruiz Urbina, Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua.

Además, participan el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo; el Coronel General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua; el Coronel General Marvin Elías Corrales Rodríguez, Inspector General del Ejército de Nicaragua.

También la compañera María Amelia Coronel Kinloch, Ministra del Interior y Comisionado General Luis Cañas Novoa, Viceministro del Interior. Presidentes y Presidentas de los Órganos del Estado, Miembros del Gabinete del Buen Gobierno, compañeros Embajadores, Encargados de Negocios, agregados policiales, militares, navales y aéreos, miembros del Consejo Nacional, Cojefaturas Departamentales y Municipales de la Policía Nacional.

Hermanas y hermanos retirados y jubilados de la Policía Nacional, fundadores de la Policía Nacional en servicios activos, familiares de oficiales de la Policía Nacional que ofrendaron su vida en el cumplimiento de sus servicios.

Policía Nacional ratifica su lealtad y obediencia a la Jefatura Suprema

El Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Jefe de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua, en ocasión de la celebración del Desfile «Unidad, Fuerza y Victoria», en saludo al 46 aniversario de fundación de la Policía Nacional, ratificó la lealtad y obediencia a la Jefatura Suprema, los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana.

Además, Díaz expresó que «rendimos homenaje a los 526 hermanos, hermanas policías y a 42 hermanos, hermanas policías, voluntarios, que durante estos 46 años de vida institucional, ofrendaron sus vidas en cumplimiento de nuestra misión de proteger a las personas, familias y comunidades».

El Primer Comisionado Madriz dijo que «en representación de las especialidades nacionales, órganos de apoyo y delegaciones territoriales de la Policía Nacional, en este desfile policial participan 36 bloques, con 2 mil 100 policías, entre ellos, 900 compañeras mujeres y dos bloques de compañeras y compañeros de la Policía Voluntaria Comandante Julio Buitrago».

Agregó, el Jefe de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua, «nuestra Policía Nacional nacida del pueblo desfila hoy en unidad, como expresión viva de nuestro compromiso, cada paso refleja el fortalecimiento de nuestro espíritu de cuerpo, unidos y cohesionados; la fuerza de la paz, la fuerza del amor, es la energía que nace de esa unidad, es la fortaleza colectiva que nos distingue, porque unidos somos más fuertes, más firmes y más seguros».

Destacó que «la victoria es el resultado de esa unidad y esa fuerza, nuestras victorias son victorias del pueblo, porque gracias a esta unidad y fuerza vivimos en paz, seguridad, hay estabilidad, progreso, bienestar y prosperidad».

Para concluir, el jefe policial Díaz expresó que «como policías y militantes sandinistas, con la firmeza de este desfile policial, ratificamos nuestra lealtad y obediencia a nuestra Jefatura Suprema los Copresidentes, el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo Zambrana.

«Adelante compañeros, compañeras, ni un paso atrás, vamos por más victoria ¡Honor y gloria a nuestros Héroes y Mártires! ¡Viva el 46 aniversario de la Policía Nacional! ¡Viva la heroica Policía Voluntaria Comandante Julio Buitrago! Buenas noches», puntualizó.