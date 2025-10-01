Destacadas

Policía investiga identidad de sujetos que balearon a pobladora de barrio El Riguero

Por Quique GonCan
La Policía Nacional investigan la identidad y paradero de los sujetos que dispararon contra Elba Elisa López Díaz de 44 años, quien estaba afuera de su casa ubicada de los Talleres Modernos, una cuadra abajo y 2 y media al sur, en el barrio El Riguero, Managua, la noche de este miércoles.

“Mi mamá estaba afuera de la casa con mi hermanito de dos años en su coche cuando pasaron los desconocidos en un carro gris y dispararon”, dijo a Tu Nueva Radio Ya, Keysi Velásquez Latino López, hija de doña Elba.

Doña Elba resultó con un balazo en la nalga derecha y pierna del mismo lado, por lo que enseguida fue trasladada por miembros de Cruz Blanca al hospital Manolo Morales Peralta.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque a balazos contra la madre de familia.

