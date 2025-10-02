Policía de Ciudad Sandino desmantela presunto desarme de motos robadas en Los Brasiles

Luego de casi un año de investigaciones y seguimiento, la Policía del municipio de Ciudad Sandino, desmanteló este jueves un amplio sitio de “desarme” de motocicletas supuestamente robadas en diferentes puntos de Managua.

El desarme estaba ubicado frente a la pista de aterrizaje de la comarca Los Brasiles, a donde se presentaron 20 policías en cuatro patrullas y varias motos, para recuperar piezas de motos robadas que aún no había sido vendidas.

En el sitio fueron hallados gran cantidad de tanques, rines, motores, barras, chasis, manubrios, llantas, retrovisores, tapas, tacómetros y varias motos completas, entre ellas una placa M 98227, cuya procedencia es investigada.

Como parte de su labor, las autoridades investigan a varias personas aparentemente vinculadas a los robos de las motos y a la red de vendedores de piezas, lo cual se hacía en algunos casos a través de las redes sociales.

Con esta acción, las fuerzas policiales reafirman su compromiso de garantizar seguridad y tranquilidad a las familias nicaragüenses.



