Policía captura a par de lacras que asaltaron a señora en Ciudad Sandino

Los delincuentes Kevin Antonio Fonseca Martínez, de 19 años, y Marlon Ramón Obando Mercado, de 18 años, fueron arrestados el martes por la Policía de la Delegación X, por el delito de robo con violencia.

Ambos sujetos quedaron grabados en cámaras de seguridad el 24 de septiembre cuando interceptaron a dos señoras en una calle del barrio Marlon Zelaya, de Ciudad Sandino, y a una de ellas la arrastraron para robarle un celular.

Luego de que uno de los delincuentes cometió el violento robo, ambos huyeron a bordo de una moto modificada color azul, sin placa, la cual les fue ocupada al momento de un operativo de búsqueda y captura.

La Policía tiene información acerca de que ambos sujetos se dedican a cometer asaltos en Managua y Ciudad Sandino, por lo que llaman a otras personas afectadas para que lleguen denunciarlos a la Décima Delegación.